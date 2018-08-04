الرئيس الاسد يعلن عن رغبته زيارة هذه الدولة الأوربية

العالم - سوريا

وقال بيبيلوف، لوكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال هل يخطط الأسد لزيارة الجمهورية، “بالطبع يريد، علاوة على ذلك، اتفقنا على أننا سنلتقي بالضرورة في جمهورية أوسيتيا الجنوبية”، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد الزيارة.

وأشار الرئيس إلى أن افتتاح سفارة أوسيتيا الجنوبية في دمشق والبعثة الدبلوماسية لسوريا في بلاده لن يكون بعيدا.

وأكد بيبيلوف أن السفير السوري في موسكو، رياض حداد، سيزور بلاده في 26 أغسطس/ آب الجاري للمشاركة في الذكرى العاشرة للاعتراف باستقلال أوسيتيا الجنوبية.

وأعلنت رئاسة أوسيتيا الجنوبية في وقت سابق أن الرئيس الأوسيتي، منح الرئيس السوري بشار الأسد، وسام واتسامونغ، الذي يعد أعلى وسام في البلاد.

واعترفت سوريا في 29 مايو/ أيار باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية. في حين اعترفت روسيا باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في 26 أغسطس/ آب 2008، وتبعها في ذلك كل من نيكاراغوا وفنزويلا وناورو وفانواتو وتوفالو.