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عودة الحظر الأميركي.. والسوق الإيرانية

عودة الحظر الأميركي.. والسوق الإيرانية
الأحد ٠٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٠١ بتوقيت غرينتش

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر: ستعود يوم غد الإثنين رسمياً الجزء الأول من إجراءات الحظر الأميركي على إيران، والتي تشكل العملة الصعبة والذهب وصناعة السيارات وقطع الطائرات أهم بنودها.

التحليل:

- وإن كانت مصاديق الحظر التي سوف تعود يوم غد مهمة جداً، ورغم البت بها من يوم غد، لكن وبما أنه قد تم تطبيقها منذ شهر مايو المنصرم فمن المتوقع ألا تشهد الساحة الاقتصادية الإيرانية تحولاً أو اضطراباً خاصاً في الايام القادمة.

- إجراءات الحظر التي سوف تبدأ غداً السادس من أغسطس لا تشبه في الحقيقة الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية منذ البداية، حيث أنه وخلال الظروف الراهنة تعارض معظم بلدان العالم التوجه الأميركي هذا.

- تعود إجراءات الحظر الأميركية على إيران في ظروف حيث أن إيران لا تعاني اليوم من وجود أي قرارات أممية أو غيرأممية، وباتت جميع البلدان مخيرة في قبول التوجهات الأميركية بهذا الشأن أو ردها.

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