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قطر تطالب الدول الأربع التي أعلنت "مقاطعة" الدوحة بالجلوس للتفاوض وانهاء "الانتهاكات"
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قطر تطالب "دول المقاطعة الأربع" بالجلوس للتفاوض

قطر تطالب
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

طالبت قطر، الثلاثاء، من وصفتهم بـ"دول الحصار" في إشارة إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر والتي أعلنت كل منها "مقاطعة" الدوحة، بالجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان التي طالت عددا كبيرا من الأسر والأفراد.

العالم - قطر

جاء ذلك على لسان مندوب قطر لدى الأمم المتحدة، خلفان المنصوري، حيث قال: "نتفق مع ما ورد في بيان السيدة ميشيل باتشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن الاختلافات السياسية قد تؤدي إلى انقسامات بين بعض البلدان غير أن الحفاظ على حقوق الإنسان هو في مصلحة كل دولة، ومن هذا المنطلق، فإننا نطالب دول الحصار بالجلوس إلى طاولة التفاوض لإنهاء انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في إطار أزمة الخليج (الفارسي) والتي تضرر منها عدد كبير من الأفراد والأسر".

وعبر المنصوري عن "أمله أن تتطرق المفوضة السامية في بيانها المحدث إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي صاحبت الأزمة الخليجية والحصار المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017، حيث وردت هذه الانتهاكات، في تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التي زارت الدوحة في شهر نوفمبر 2017".

 

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