هذا الكتاب يكشف الخلافات بين تيرلسون و ترامب حول الاتفاق النووي

العالم - الأميركيتان

وكتب الصحفي، وهو عضو في هيئة تحرير صحيفة "The Washington Post"، في كتابه الجديد بعنوان "الرعب: ترامب في البيت الأبيض" الذي بدأت مبيعاته في الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، أن تيلرسون حاول التوضيح لترامب أن إيران تنفذ كل شروط الاتفاق النووي.

ونقل عن تيلرسون قوله للرئيس "إنهم لا ينتهكون شروط الصفقة، وتوجد هناك أدلة بذلك جمعتها المخابرات الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة". ورد ترامب على تيلرسون، وفق مؤلف الكتاب: "إنهم ينتهكون شروط الاتفاق النووي، وعليك أن تفكر في كيفية عرض الحجج للإعلان عنه".

وأضاف ترامب: "هذا هو أحد أهم مبادئي. لا أؤيد هذا الاتفاق. إنه أسوء صفقة توصلنا إليها".

وردا على ذلك قال تيلرسون، بحسب الكتاب: "السيد الرئيس. لديكم الصلاحيات، وأنتم الرئيس. قولوا لي ببساطة ما الذي تريدون أن أعمله. أنتم تصدرون الأوامر، وأنا سأعمل كل ما ستقولونه لي".

وفي مارس الماضي تمت استقالة تيلرسون من منصب وزير الخارجية بسبب خلافاته مع ترامب، وتم تعيين مايك بومبيو بدلا منه.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي لم توافق عليه الدول الأخرى المشاركة في الاتفاق (روسيا وبريطانيا وألمانيا والصين وفرنسا).

المصدر: وكالات