روحاني: دول قليلة فقط تقف اليوم بجانب اميركا سياسياً

العالم- ایران

وفي حديثه اليوم الاربعاء خلال اجتماع الحكومة قال روحاني: اننا نقف اليوم في حرب مكشوفة امام قوى عدوانية متغطرسة، لا مؤيدين لها من الناحية السیاسیة والفكرية، ويعانون من اسوأ الاوضاع في بلدانهم.

واشار الى ان الظروف الداخلية في اميركا قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه في الاعوام الماضية وانها تمر اليوم بواحدة من اسوأ مراحلها التاريخية، واضاف: قلما نجد اليوم باحثا ومفكرا ومثقفا يريد قادة البيت الابيض، وحتى ان بعض اؤلئك يصفون هؤلاء بالحمقى والسفهاء، وهو امر نادرا ما حدث في تاريخ اميركا.

یتبع..