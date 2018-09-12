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فنان عربي مشهور يفوز بجائزة مهرجان السينما الإسلامية

فنان عربي مشهور يفوز بجائزة مهرجان السينما الإسلامية
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

اختتمت الدورة الـ14 لمهرجان السينما الإسلامية الذي أقيم في مدينة قازان الروسية، من 4 حتى 10 سبتمبر الجاري.

العالم - منوعات 

ووزع مهرجان السينما الإسلامية "المنبر الذهبي" جوائزه على المشاركين في مسابقاته المختلفة، في مراسم حفل الختام الذي احتضنته عاصمة جمهورية تترستان الروسية.

حيث لم يغير المهرجان شعاره منذ انطلاقه قبل 14 عاما، الشعار الذي ينادي بثقافة الحوار عبر حوار الثقافات.

وفاز بالجائزة الكبرى لأفضل فيلم، العمل الروائي الطويل "تجاهل ناعم للعالم" لمخرجه، أديلخان يرجانوف، والفيلم من إنتاج كازاخستان وفرنسا.

وذهبت جائزة أفضل مخرج لفيلم روائي طويل للمخرج الإيراني، ستّار شاماني غول، عن فيلم "غولنسا".

كما حصل على نفس الجائزة مخرجا فيلم "الملا" الروسيان، راميل فازلييف وأمير غالياسكاروف.

وحصل السيناريست التركي، مورات دوزغون أوغلو، على جائزة أفضل سيناريو لفيلم روائي طويل عن فيلم "خليف".

وحاز جائزة أفضل تصوير فيلم المصور الإيراني، محمد فكوري، عن فيلم "غولنسا".

أما جائزة أفضل ممثل، فقد حصل عليها الفنان المصري، محمود حميدة، عن دوره في فيلم "فوتوكوبي".

وحصل على نفس الجائزة أيضا الفنان الكازاخستاني، كوانديك ديوسينبايف، عن دوره في فيلم "تجاهل ناعم للعالم".

ونالت الممثلة الروسية، ليليا فولكوفا، جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الروائي الطويل "ليسوا غرباء". كما نالت الممثلة الصينية، يوان لي، نفس الجائزة عن دورها في فيلم "الشفق".

كما وزع المهرجان جوائزه للإخراج والتمثيل والسيناريو لفئة الأفلام القصيرة ولفئة الأفلام الوثاقية الطويلة والقصيرة أيضا.

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