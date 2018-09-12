البث المباشر
رئيس دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع اليمنية العميد يحيى سريع:سننشر بيانا عن خسائر قوى العدوان في مواجهات الحديدة
مراسل العالم: مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية ينفي ادعاءات اعلام تحالف العدوان بالسيطرة على كيلو16 بالحديدة او تحقيق تقدم
مراسل العالم: الصدر يستقبل العامري في النجف الاشرف من اجل مناقشة تشكيل الكتلة الاكبر
اليونسكو تخصص 10 ملايين دولار لاعمار جامعة الموصل
مراسل العالم: حصيلة تفجير شمال كركوك بلغت ٣٧ قتيلا وجريحا
النائب الأول لرئيس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لاسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال
لنائب الأول لرئيس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر: المقاومة هي الخيار الاستراتيجي لاسترداد الحقوق المغتصبة وكنس الاحتلال
مصادر عراقية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة التي استهدفت مطعما في شمال تكريت الى شهيدين و11 جريحا
مصادر عراقية: انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في شمال تكريت يسفر عن مقتل شخص واصابة ستة اخرين بجروح
قطر تطالب الدول الأربع التي أعلنت "مقاطعة" الدوحة بالجلوس للتفاوض وانهاء "الانتهاكات"

التحالف الدولي يعين قائد جديد له في العراق وسوريا 

التحالف الدولي يعين قائد جديد له في العراق وسوريا 
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

عين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الأربعاء، الجنرال لاكامرا قائدا جديدا لقيادة التحالف في العراق وسوريا.

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية وتابعته المسلة، ان"رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، استقبل في مقره الوزارة ببغداد، الاربعاء، قائد قوات التحالف الدولي الجديد في العراق وسوريا الجنرال لاكامرا وسلفه الجنرال فانك".

واضاف: "جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم وإسناد التحالف الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب".

وأثنى رئيس أركان الجيش على الدور الكبير للجنرال فانك خلال فترة عمله في العراق والتي أثمرت التعاون والتنسيق وتقديم كل أشكال الدعم، متمنياً للجنرال لاكامرا النجاح والموفقية في عمله الجديد.

روابط ذات صلة

التحالف الدولي يعلق على قصف المنطقة الخضراء

التحالف الدولي يقر بقتل آلاف المدنيين بالعراق وسوريا!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ريابكوف: رفض بعض الشركات الأوروبية التعاون مع إيران أمر خاطئ

العراق... ائتلاف النصر يدعو للانخراط بمشروع وطني بعيدا عن المحاصصة 

التحالف الدولي يعين قائد جديد له في العراق وسوريا 

ایران والصین تؤكدان ضرورة تنفيذ البلدان الخمسة التزاماتها في الاتفاق النووي

٣ مناطق في ادلب مرشحة لمسرحية الكيماوي.. ماهي ؟

منظمة أمريكيّون تطالب بإطلاق سراح «مشيمع» وتأمين المياه النظيفة للسجناء

مادورو يشبه ما يدور حول بلاده بانقلاب تشيلي

بالفيديو: 200 الف حالة انسانية باليمن منعها التحالف السعودي من السفر

طبخة روسية صينية بقيمة 100 مليار دولار

مسوول ايراني يدعو لتسهيل تصدير السلع الی العراق

لافروف: التواجد العسكري الأميركي في سوريا غير مشروع

ليبيا... أبرز المحطات الفارقة منذ سقوط القذافي حتى اليوم

50 نائبا محافظا في البرلمان البريطاني يخططون للإطاحة بماي

شاهد.. لبنان "يبهر" العالم بـ"نهر الزبالة"

خمس مدن عراقية ما تزال ضمن الأعلى حرارة في العالم

سلامة يهدد مستهدِفَ مطار معيتيقة

وزير اسرائيلي: ترامب يخطط لتوطين اللاجئين الفلسطينيين

معارك طرابلس... ومستقبل غامض للعملية السياسية في ليبيا

قمع حقوق الإنسان في السعودية تكذّب تعهّداتها المعلنة

الخان الاحمر تنتقد ممارسات محكمة الاحتلال والمستوطنين تجاه القرية

الأکثر مشاهدة