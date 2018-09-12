التحالف الدولي يعين قائد جديد له في العراق وسوريا 

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية وتابعته المسلة، ان"رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، استقبل في مقره الوزارة ببغداد، الاربعاء، قائد قوات التحالف الدولي الجديد في العراق وسوريا الجنرال لاكامرا وسلفه الجنرال فانك".

واضاف: "جرى خلال اللقاء التأكيد على دعم وإسناد التحالف الدولي للعراق في حربه ضد الإرهاب".

وأثنى رئيس أركان الجيش على الدور الكبير للجنرال فانك خلال فترة عمله في العراق والتي أثمرت التعاون والتنسيق وتقديم كل أشكال الدعم، متمنياً للجنرال لاكامرا النجاح والموفقية في عمله الجديد.