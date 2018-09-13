فرنسا تدعو مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام

العالم – مصر

وجاء في بيان للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول، اليوم الأربعاء: "ندعو السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام".

جدير بالذكر أنه صدرت في مصر يوم 8 سبتمبر الجاري أحكام بالإعدام بحق 75 شخصا، من الاخوان المسلمين بينهم بعض القياديين البارزين، مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي في قضية فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

الى ذلك وجهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب ما اعتبرته "تغاضيه عن تنامي انتهاك الحريات المدنية" من قبل السلطات المصرية.