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فرنسا تدعو مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام

فرنسا تدعو مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام
الأربعاء ١٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:١٣ بتوقيت غرينتش

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها إزاء إصدار القضاء المصري أحكاما بالإعدام بحق 75 متهما، ودعت لوقف تنفيذها.

العالممصر

وجاء في بيان للمتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول، اليوم الأربعاء: "ندعو السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ تلك الأحكام".

جدير بالذكر أنه صدرت في مصر يوم 8 سبتمبر الجاري أحكام بالإعدام بحق 75 شخصا، من الاخوان المسلمين بينهم بعض القياديين البارزين، مثل عصام العريان ومحمد البلتاجي في قضية فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

الى ذلك وجهت منظمات حقوق الإنسان انتقادات إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب ما اعتبرته "تغاضيه عن تنامي انتهاك الحريات المدنية" من قبل السلطات المصرية.

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