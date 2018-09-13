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بالفيديو...بومبيو يقر بضحايا بين المدنيين بمعدّلات عالية جداً

الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٣ بتوقيت غرينتش

في خطوة تعد رئيسية لضمان استمرار الدعم الأميركي لتحالف العدوان السعودي على اليمن، قدم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو شهادته امام الكونغرس زاعما ان السعودية والامارات يتخذان إجراءات ملموسة لخفض الخطر على المدنيين والبنية التحتية المدنية التي تتسبب بها العمليات العسكرية لهاتين الحكومتين. وجماعات حقوقية تنتقد الشهادة متوقعة أن تؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى المدنيين.

العالم - خاص بالعالم 

اعتراف اميركي جديد حول استهداف تحالف العدوان للمدنيين في اليمن، اما غطاء هذا الاعتراف وطريقة تمييعه فهو بالدعوة لوجوب الحدّ من الإصابات في صفوف المدنيين لأسباب وصفت بالاستراتيجية والأخلاقية.

وادعى وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو  في شهادة له امام الكونغرس أنّ السعودية والإمارات تتخذان تدابير لخفض ما اسماه المخاطر على المدنيين في حربهما على اليمن مقرا في تقرير رافق الشهادة التي تمهد للسماح بإعادة تزويد طائرات العدوان الاميركية والإماراتية بالوقود، أنّ بلاده لاحظت وقوع ضحايا بين المدنيين بمعدّلات عالية جداً الى حدّ بعيد في حملة تحالف العدوان .

واشار التقرير الى محاولة التحالف الحد من استهداف المدنيين من خلال تجنّب ضرب البنى التحتية المدنية والإبقاء على لائحة بقواعد عدم الاستهداف اضافة الى تحديث قواعد الاشتباك وزعم التقرير أنّ التحالف منخرط بـجهود عاجلة وصفها بحسنة النيّة لدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب.

وانتقدت جماعات حقوقية شهادة بومبيو امام الكونغرس معتبرة أنها ستؤدي إلى سقوط مزيد من القتلى المدنيين، واكدت منظمة "اوكسفام أميركا" ان وزارة الخارجية الاميركية كشفت من خلال الشهادة كيف أنّها تقدّم الدعم الأعمى للعمليّات العسكرية في اليمن دون أي التزام بالحقائق أو القانون الأخلاقي أو الإنساني.

وفي حين وصف العضو الديموقراطي في الكونغرس رو خانا شهادة بومبيو بالمهزلة مؤكدا ضرورة  انهاء التدخّل في اليمن لفتت جهات حقوقية  أنّه يتعيّن على الكونغرس طلب الحصول على مزيد من المعلومات ومواجهة بومبيو إذا لم تكن المعلومات كافية.

وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الذي كان صرح أن الدعم الأميركي للتحالف ليس غير مشروط، اصدر بياناً منفصلاً بشهادته ومضمونها أنّ الامارات والسعودية تبذلان كل جهد للحدّ من سقوط ضحايا مدنيين وتجنّب أية أضرار جانبية. وتجدر الاشارة ان القوّة الجوية السعودية تعهدت بتمويل برنامج للتدريب تؤمّنه الولايات المتحدة وتبلغ قيمته 750 مليون دولار.    

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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