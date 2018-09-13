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بالفيديو...عندما تقوم القيادة الاميركية بالتحريض ضد ايران!

الخميس ١٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

يعتزم نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ الاميركي طرح مشروع قانون للتصدي لما يعتبرونه تزايدا للنفوذ الايراني في العراق، فيما يقوم قائد القيادة المركزية الاميركية جوزيف فوتيل بالتحريض ضد ايران، ويدعو دول مجلس التعاون للاتحاد في مواجهة ما زعم انها تهديدات ايرانية.

العالم - خاص بالعالم 

ورغم فشل مساعيها في اقناع اوروبا بالانسحاب من الاتفاق النووي، ودول اسيا بقطع علاقاتها التجارية مع ايران، الا ان واشنطن تواصل التحريض ضد الجمهورية الاسلامية، حيث عادت لتثير فكرة التحالف العربي ضد ايران، عن طريق قائد القيادة المركزية الاميركية جوزيف فوتيل، الذي دعا دول مجلس التعاون لوضع خلافاتها جانبا، والتعاون في مواجهة ما زعم انه تهديدات إيرانية، مؤكدا ان اميركا لن تتخلى عن مخططاتها في المنطقة.

وقال قائد القيادة المركزية الاميركية جوزيف فوتيل ان :"اولوياتنا في القيادة الاميركية الوسطى لم تغيير، واثنتان من التهديدات المحدقة بنا تتمثلان في سلوك ايران المزعزع للاستقرار وايضا في منظمات التطرف العنيفة، البقاء متحدين هو امر حيوي لمواجهة تلك التحديات".

دعوة وجهت لجميع رؤساء اركان دول مجلس التعاون بمن فيهم القطري، رافقتها الشكوك من اول لحظة مع وجود تخوفات كبيرة لدول مثل الكويت وقطر من هيمنة دول اكبر عليها، بالاضافة الى تبني سلطنة عمان موقفا مغايرا لمواقف السعودية وحلفائها تجاه ايران، بالاضافة الى ان ملف الحرب على اليمن لايزال عالقا حتى الان بسبب فشل السعودية والامارات في تسجيل انتصارات عسكرية.

وفيما تحاول اميركا البحث عن شركاء لها في عدائها لايران، يعتزم نواب جمهوريون طرح مشروع قانون للتصدي لما يعتبرونه تزايدا للنفوذ الايراني في العراق، بحسب مصدر في مجلس الشيوخ الاميركي، قال ان مشروع القانون يرمي لفرض عقوبات على فصائل عراقية تدعمها ايران. 

الا انه لم ترد انباء عن موعد دراسة التشريع على مستوى لجان الكونغرس، وهي خطوة اولى لبحث اي مشروع قانون، فيما يبدو لان ايران دعمت بغداد في حربها على الارهاب بطلب من الحكومة العراقية.

التفاصيل في الفيديو المرفق....

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