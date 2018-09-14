موسكو تطلب تفسيرا من واشنطن بشأن تجارب قاتلة على البشر

العالم - اوروبا

ونقلت مصادر اعلامية عن زاخاروفا قولها في إحاطة إعلامية: “ستطلب وزارة الخارجية الروسية من الخارجية الأمريكية توضيحا رسميا فيما يتعلق بالبيانات الجديدة التي أدلى بها غيور غادزي وزير الأمن السابق في جورجيا التي تدل على الدور غير النظيف لوحدة القوات المسلحة الأمريكية التي تنتشر في مختبر ميكروبيولوجي على أراضي جورجيا”.

وأضافت زاخاروفا: إن الدول ذات السيادة اكتسبت سيادتها واستقلالها وحاربت للحفاظ عليها وليس لأجل إجراء تجارب بيولوجية على أراضيها وعلى مواطنيها من قبل عسكريين غرباء مشيرة إلى أن هذا بالضبط ما يحدث في جورجيا.

وكان الجانب الروسي أعرب عن قلقه إزاء إنشاء وزارة الدفاع الأمريكية مختبرات بيولوجية بحراسة مشددة على أراضي جورجيا وأوكرانيا يمكنها أن تستخدم لإنتاج أسلحة بيولوجية حيث ذكرت الخارجية الروسية عام 2015 بهذا الصدد أنه تحت سقف ما يسمى مركز ريتشارد لوغار لأبحاث الصحة العامة في ضواحي تبليسي تتمركز وحدة البحوث الطبية العسكرية للجيش الأمريكي.

وتشير موسكو إلى أن السلطات الأمريكية والجورجية تحاول إخفاء المحتوى الحقيقي وتوجهات أنشطة وحدة عسكرية للجيش الأمريكي تدرس الأمراض المعدية والخطرة بشكل خاص.