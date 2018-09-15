شاهد..إعصار فلورنس يكتسح الساحل الشرقي ويتحول لخطر شديد

العالم - الاميركيتان

للوهلة الاولى يظهر المشهد كدوامة مستعرة.. لكن عند التدقيق اكثر يظهر اعصار فلورنس الذي يضرب المناطق الساحلية شرقي الولايات المتحدة.

الاعصار صحبه امطار غزيرة ورياح قوية دمرت العديد من المنازل وتسبب بوفاة عدد من السكان، بينهم أم وطفلها.



وقال مساعد مدير الاطفاء ستيف مايسون: "لقد كانت شجرة كبيرة سقطت بسبب الاعصار ولسوء الحظ كانت قد حاصرت الناس بقسوة شديدة بأحد المنازل، وقد لقي اثنين ام وطفلها مصرعهم في منزلهم، للأسف".



فرق الطوارئ انقذت مئات الاشخاص في الولايات الساحلية، بينما بقي عددا كبير من السكان محتجزين في كارولاينا الشمالية، اثر العاصفة التي صحبتها امطار غزيرة ورياح قوية.

واستفاقت مدينة ويلمينتغتون الساحليّة على أصوات انفجار المحوّلات الكهربائية ورياح قوية اقتلعت إشارات المرور وملأت الطرق بالحطام ومشاهد اندفاع المياه ظهرت في كل الاتجاهات.

ومع بدء وصول الإعصار أشارت تقارير إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو ثلاثمئة ألف شخص في ولاية كارولاينا الشمالية.

الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ أعلنت أنّ الخطر الشديد للإعصار فلورنس سيبقى قائمًا حتّى ستة وثلاثين ساعة.

ووجهت السلطات في العديد من المدن الساحلية نداءات للسكان بالصعود الى الطوابق العلوية وذلك مع توقعات بارتفاع مناسيب المياه في الانهار. محذرة من أنّ بطء تقدّم الإعصار يفاقم خطره حتّى في المناطق الواقعة خارج مساره.

واصدرت السلطات أوامر إخلاء طوعًا أو قسرًا لحوالي مليون وسبعمئة الف شخص مقيمين في ولايات كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفيرجينيا، وملايين آخرين يقيمون في أماكن عرضة لتهديدات الاعصار.



