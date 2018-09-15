كيري: ترامب يكذب على الأمريكيين

العالم - الأمريكيتان

وخلال مشاركته في القمة العالمية للعمل المناخي في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وصف كيري انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب، من اتفاق باريس للمناخ، بـأنه "خطأ كبير" وواحد من "أخطر الأعمال اللامسؤولة" التي ارتكبها رئيس أمريكي على مدى التاريخ.



وقال "لدينا رئيس يكذب، دون أن تكون لديه أي معلومة عن الموضوع، ودون الاستناد إلى أي حقيقة علمية، يكذب على الشعب الأمريكي بشأن وجود عبء مزعوم على الولايات المتحدة، بينما ليس في ذلك أي عبء على الإطلاق لأنه لم يوافق أي بلد انضم إلى اتفاق باريس، على تحمل ما يتجاوز قدراته".

وذكر كيري أن واشنطن بذلت جهودا كبيرة لإقناع دول ذات تأثير كبير على المناخ، مثل الصين، للانضمام إلى اتفاق باريس، المبرم في 2015، بخصوص مكافحة التغير المناخي.



واعتبر أن الشعب الأمريكي "أكثر ذكاء من هذا الرئيس (ترامب) بكثير... لذا خرجت 38 ولاية (من أصل 50) إلى الساحة وأعلنت أنها ستواصل الالتزام باتفاق باريس". وأضاف "جميعنا نعيش في نظام بيئي واحد، لكن أعتقد أن الرئيس لا يعي ذلك".



مع ذلك، نبه كيري بأن العمل الجماعي دون مشاركة الحكومة الأمريكية غير كاف لتحقيق الأهداف المنشودة، وقال "الخطر ليس في أننا لن نصل إلى وجهتنا في وقت ما، بل الخطر في أننا قد لا نصل إليها في الوقت المطلوب".