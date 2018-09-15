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برلماني مصري: انتصار سوريا على الإرهاب ضربة قاصمة لداعميه

برلماني مصري: انتصار سوريا على الإرهاب ضربة قاصمة لداعميه
السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد عضو مجلس النواب المصري عادل شهاب الدين الشريف أن الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية تمثل ضربات قاصمة لداعميها ومموليها.

العالم - سوريا

وقال الشريف في تصريح لوكالة سانا إن هذه الانتصارات الكبرى تعد انتصارات للعرب جميعا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضدهم مبيناً وقوف كل الشرفاء في العالم العربي إلى جانب سورية في حربها ضد الإرهاب.

وأدان الشريف بشدة التهديدات الغربية بالعدوان على سورية وكل الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها طيلة السنوات الماضية منبها إلى أن الولايات المتحدة الامريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي ومعهم دول التآمر لا يريدون لسورية والوطن العربي إلا الدمار مشدداً على أن الحق ينتصر دوما وستتحرر كل الأراضي ويتم القضاء النهائي على الإرهاب.

وجدد البرلماني المصري وقوف بلاده الى جانب الدولة السورية مؤكداً أن أمن سورية هو أمن قومي لمصر وللعرب جميعا.

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