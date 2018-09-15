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جنايات القاهرة تقرر القبض على علاء وجمال مبارك

جنايات القاهرة تقرر القبض على علاء وجمال مبارك
السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٧ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم، بالقبض على علاء و جمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وحسن هيكل، نجل الكاتب محمد حسنين هيكل و2 آخرين على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة".

العالم . مصر

ووجه قاضي المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح بالقبض على أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وإرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر القادم.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة "التربح" والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرت بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.

وقالت النيابة إن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب شخصية، لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

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