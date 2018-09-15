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أول تعليق لنجل مبارك بعد صدور الأمر بحبسه

أول تعليق لنجل مبارك بعد صدور الأمر بحبسه
السبت ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

لم تمر سوى ساعات، على حكم محكمة جنايات القاهرة بحبس نجلي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك على ذمة قضية "التلاعب بالبورصة"، حتى خرج علاء مبارك، نجل مبارك، ليعلق على الحكم.

العالم . مصر

وغرد علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الحمد والشكر لله علي كل حال، أمر بحبسنا مرة أخري في قضية البورصة وإن شاء الله وبأذن المولي عز وجل ستظهر الحقيقة في يوم طالما ربنا موجود، شكرًا لكل من ساندنا ووقف بجانبنا. يارب".

ووجه قاضي المحكمة المستشار أحمد أبو الفتوح بالقبض على أيمن أحمد فتحي وياسر الملواني، وإرسال تقرير الخبراء لاستكماله وتم تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 أكتوبر القادم.

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة "التربح" والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية قدرت بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها.

وقالت النيابة إن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب شخصية، لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص.

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