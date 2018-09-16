إعلامية مصرية تثير ضجة في مواقع التواصل،بسبب...؟!

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وكانت أبو شنب قد طالبت الرجال بضرب الزوجات.. تأديباً لهن!!!... وذلك خلال فيديو لها بثته على صفحتها على موقع التواصل "الفيسبوك" وشاهده الآلاف من متابعيها.

وطلبت الإعلامية من الرجال ضرب الزوجات فوق رؤوسهن، إذا قمن بأي تجاوز في حقهم، مؤكدة خلال الفيديو أنها تؤيد ذلك وتراه موافقاً للشرع.

ولاقت دعوة الإعلامية استياء واسعاً من المصريات، وانهالت التعليقات والرسائل المنددة بدعوتها، لكنها أكدت عدم التفاتها لمثل تلك الانتقادات وأنها ستواصل نشر آرائها التي تؤمن وتقتنع بها.

"هذا ما قصدته"

وقالت أبو شنب التي تعمل في التلفزيون المصري، إنها تصر على دعوتها لضرب الزوجات، مؤكدة أن البعض قام بتعميم دعوتها لتشمل كافة النساء وهو غير صحيح.

وكشفت أنها تقصد الزوجات الناشزات، واللواتي يقمن بالاعتداء بالضرب على أزواجهن، وكذلك اللواتي يتسببن بمشكلات لهم، ولا يساعدن الرجل في تسيير أمور المعيشة، ولذلك من حق الرجل وفقا للشرع تأديبهن وهجرهن في المضاجع.

وأضافت أن الإحصائيات الرسمية أكدت أن 50% من الزوجات في مصر يضربن أزواجهن، وهذا أمر مخجل، ولا يتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.

لذا كانت دعوتها موجهة للرجال كي يكونوا حازمين وحاسمين مع زوجاتهم، ويتعاملون مع الزوجة الخائنة والناشزة والمزعجة والتي تتطاول على زوجها وتضربه، بالضرب.. فوق رأسها كي تعود لصوابها ورشدها.

وأضافت أن دعوتها عممت ونزعت من سياقها، فقد اقتصرت على ما ذكرته سابقا بالزوجات الناشزات، أما الزوجات المطيعات والمحترمات والحافظات لأزواجهن فلهن كل الاحترام والتقدير، ولهن كل الشكر على ما يبذلونه من جهد لإسعاد أزواجهن وأطفالهن، وتحقيق غاية الله في أرضه وهي عبادته والالتزام بأوامره وإعمار الكون.

يذكر أن الإعلامية المصرية سبق لها أن أثارت الجدل قبل عام أيضا بدعوتها لتعدد الزوجات، وقالت إن تعدد الزوجات نادى به الشرع، لكن بشرط العدل، مؤكدة أن التعدد إكرام للمرأة، وصون لها، فتكوين الرجل يساعده على أن يتزوج مثنى وثلاث ورباع، ووفق الإحصائيات فإن عدد النساء سيكون أضعاف أعداد الرجال، ولذلك نادى الشرع بالتعدد رحمه بالمرأة وحفاظا لها وكذلك الحفاظ على الرجل.

وأضافت أن الرجل وبدلا من أن يقيم علاقة غير شرعية مع سيدة يمكنه أن يتزوجها فقد أحل الله له ذلك، وليس من حق الزوجة أن تغضب، طالما أنه يعدل بينهما، مشيرة إلى أن دعوتها هذه لاقت انتقادات حادة رغم أنها مطابقة لشرع الله.