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الكشف عن تماثيل عملاقة للملك المصري القديم رمسيس الثاني

الكشف عن تماثيل عملاقة للملك المصري القديم رمسيس الثاني
الأحد ١٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

تم كشف النقاب عن تمثالين حجريين عملاقين للملك المصري القديم رمسيس الثاني واثنتين من المسلّات الضخمة يوم السبت 15 سبتمبر - أيلول في موقع أثري يخضع حاليا للترميم في شمال شرق القاهرة.

العالم - مصر

وقال وزير الآثار المصري خالد العناني إن التمثالين كانا متروكين بوضعية أفقية على الأرض منذ أن تم اكتشافهما في القرن التاسع عشر.

كما تم ترميم ونصب مسلتين للملك رمسيس الثاني في موقع صان الحجر بمحافظة الشرقية المصرية.

وقال العناني إن الموقع التاريخي يحتوي على حوالي 20 مسلة تضررت بمرور القرون الماضية، بالإضافة لإحتوائه العديد من القطع الأثرية الأخرى التي استعادتها البعثة الأثرية المصرية في عام 2017.

ووفقا للوزارة، كانت صان الحجر عاصمة مصر القديمة خلال عهد الأسرتين الحادية والعشرون والثانية والعشرون وتحتوي على عدد كبير من المقابر والمعابد.

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