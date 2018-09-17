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في لقاء مسؤولين أوروبيين

السيسي يبحث الوضع الإقليمى والتعاون بشأن الهجرة

السيسي يبحث الوضع الإقليمى والتعاون بشأن الهجرة
الإثنين ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أشاد الرئيس المصري في لقاء جمعه برئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، ومستشار جمهورية النمسا سيباستيان كورتز في القاهرة بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والنمسا ودول الاتحاد الأوروبي.

العالم - مصر 

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فی هذا اللقاء إن مصر لم تسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة من أراضيها منذ عام 2016 وحتى الآن، مشيرا إلى الأعباء التي تتحملها بلاده في سبيل تحقيق ذلك.

وأضاف السيسي: ان الجهود التي تبذلها مصر لمواجهة تلك المشكلة وكبحها كبيرة".. "مصر تضبط حدودها البحرية والبرية في ضوء حالة عدم الاستقرار التي يشهدها عدد من دول الجوار المباشر".

كما أكد السيسي خلال اللقاء حرص مصر على الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وكذلك مواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بدورهما، أعرب الضيفان عن سعادتهما بزيارة القاهرة، مشيرين إلى ما يجمع كل من الاتحاد الأوروبي والنمسا بمصر من علاقات تاريخية متميزة.

وأكد الجانب الأوروبي على محورية دور مصر في الشرق الأوسط باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، معربا عن استعداده لتعزيز ودفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات.

بدوره, قال رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك "إنه والمستشار النمساوى سيباستيان كورتس ناقشا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الوضع الإقليمى، وسبل التعاون بشأن الهجرة، ومقترح عقد قمة بين الاتحاد الأوروبى وجامعة الدول العربية".

جاء ذلك فى تغريدة لرئيس المجلس الأوروبى نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، عقب مباحثاته بالقاهرة مع الرئيس السيسى.. جدير بالذكر أن دولة النمسا تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبى.

 

 

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