بالصور.. ما الجديد في توسيع دائرة اشتباكات آل الشيخ بأندية مصر؟!

العالم - مصر

آل الشيخ الذي يملك نادي بيراميدز، وسع دائرة اشتباكه خلال أقل من 24 ساعة، لتشمل ناديي المصري البورسعيدي، والمقاولون العرب.

وقدم آل الشيخ 500 ألف جنيه كهدية للنادي المصري البورسعيدي، بعد فوزه على اتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقي.

إلا أن إدارة النادي المصري فاجأت آل الشيخ، بإعلانها رفض قبول الهدية.

وقالت إدارة النادي إنها تشكر آل الشيخ على مبادرته، إلا أن "قيم ومبادئ النادي المصري تفرض عليه عدم قبول هذه المبادرة الكريمة مع الترحيب في الوقت ذاته بمعالي المستشار تركي آل شيخ مستثمراً في الأندية المصرية بصفة عامة وبالنادي المصري بصفة خاصة".

وبرغم البيان الدبلوماسي للنادي المصري، إلا أن آل الشيخ لم يتقبل رفض هديته، وفسر ذلك بضغوطات مورست على إدارة النادي.

وقال في منشور عبر "فيسبوك": "من حق النادي المصري رفض المكافأة التي كان سببها دعم الأندية العربية، وأتفهم وجهة نظرهم، للأسف الضغط على بعض الفرق بحجج غريبة يضيع عليها فوائد كثيرة!".

وبعد ساعات من منشوره عن المصري، انتهت مباراة المقاولون العرب مع بيراميدز بفوز الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي أدارها طاقم تحكيم تونسي، بعد أيام من هجوم آل الشيخ على التحكيم المصري.

وشن مدرب المقاولون العرب، علاء نبيل هجوما حادا على اتحاد الكرة، داعيا اياه إلى الاستقالة، وواصفا الدوري بأنه "دوري مرجان أحمد مرجان".

وألمح علاء نبيل إلى رفض غالبية الأندية تدخلات تركي آل الشيخ بـ"المال"، قائلا إن "المصريين لديهم كرامة".

ولم يرق تصريح علاء نبيل لآل الشيخ، الذي رد بمنشور ناري، جاء فيه: "إذا كان مدرب المقاولون العرب غلط عليا ... في جهات في مصر مترضاش الغلط ولها القدره على تربيته!".