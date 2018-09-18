البث المباشر
مراسل العالم في جيزان: مصرع اعداد من المرتزقة بعبوة ناسفة اثناء محاولتهم التسلل في جبل تويلق
مراسل العالم في عسير: صد زحف للجيش السعودي ومرتزقته في مجازة وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم
مراسل العالم عن مصدر عسكري : انفجار عبوة ناسفة بعدد من مرتزقة العدوان السعودي أثناء محاولة تسللهم على مواقع الجيش واللجان الشعبية في جبل مغنية بمديرية القبيطة شمال لحج
مراسل العالم عن مصدر عسكري : صد زحف لمرتزقة العدوان باتجاه فج حرض الحدودية بحجة حيث تم استهدافهم ومدرعاتهم بالمدفعية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
رويترز: نتنياهو يعبر لبوتين عن أسفه لسقوط قتلى روس ويقول إن سوريا تتحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية
أكثر من 229 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى
استشهاد يمنيين وتدمير جرافتهما بغارة لطيران العدوان على مديرية الدريهمي في محافظة الحديدة
الدفاع الروسية: تم انتشال حطام الطائرة العسكرية وأشلاء أفراد طاقمها شرقي المتوسط
صحة البصرة تعلن تسجيل 60 ألف حالة تسمم نتيجة تلوث المياه
مقتل 18 صيادا أمام سواحل الحديدة على البحر الأحمر بقصف من التحالف السعودي الإماراتي

إدراج 16 معارضا مصريا بقوائم التحفظ على الأموال

إدراج 16 معارضا مصريا بقوائم التحفظ على الأموال
الثلاثاء ١٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أصدر النائب العام في مصر قرارا بالتحفظ على أموال 16 معارضا متهمين في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"التحريض على قلب نظام الحكم"، ومن بينهم السفير السابق معصوم مرزوق.

العالممصر

وإلى جانب مرزوق -الذي دعا قبل اعتقاله لإجراء استفتاء على استمرار نظام الحكم الحالي- شمل قرار التحفظ على الأموال سياسيين وناشطين من تيارات مختلفة، بعضهم معتقلون وبعضهم خارج البلاد.

ومن أبرز من شملتهم القائمة يحيى القزاز، ورائد سلامة، وغادة محمد نجيب، ونرمين حسين فتحي، وعلي بطيخ، ومحمد محسوب درويش.

ونص القرار على منع المتهمين من التصرف في أموالهم الشخصية -دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها- سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة.

واعتقلت أجهزة الأمن في 23 أغسطس/آب الماضي السفير السابق معصوم مرزوق، ورائد سلامة -وكلاهما ينتمي إلى حزب الكرامة- والأكاديمي يحيى القزاز.

ومنذ انقلاب يوليو/تموز 2013 أصدرت السلطات سلسلة من قرارات التحفظ على أموال المعارضين، بالإضافة إلى شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات خيرية.

وقررت "لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية" هذا الشهر مصادرة أموال 1589 شخصا من العناصر المنتمية والداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، و118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

روابط ذات صلة

السعودية تحتجز معارضا مصريا 8 أشهر قبل ترحيله للقاهرة

حبس 20 مصريا بتهمة التظاهر ضد زيادة أسعار تذاكر المترو

﻿اعتقال 19 مصرياً على خلفية الانتخابات الرئاسية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

أوقاف القدس: اعتداءات الاحتلال في الأقصى تنذر بتفجّر الأوضاع

كوكاكولا بالماريغوانا .. قريباً بالأسواق!!

خارطة الكمين الإسرائيلي لـ"إيل-20"

إيران تبيع النفط الخام مقوما بالعملة الاجنبية في بورصة محلية

الجامعة العربية تبحث طرق القضاء على الجوع والفقر

التراث العربي... جزر الواق واق عند العرب بين الحقيقة والخيال!!

بيسكوف: تحطم الطائرة الروسية لن يؤثر على اتفاق بوتين وأردوغان

بالأسماء.. إستشهاد 18 صياداً يمنياً قبالة سواحل الحديدة

الرئيس العراقي في السليمانية من أجل الحكومة الجديدة

تلفزيون: نتنياهو وبوتين يجريان مكالمة هاتفية

حمد بن جاسم: أشعر بخيبة أمل تجاه محمد بن سلمان + فيديو

ارتفاع حصيلة تفجير طريق بغداد- كركوك

الكشف عن "غلطة النهاية" لأول مرة.. كيف عرف قتلة القذافي مكانه؟!

اسرائيل تحمل دمشق وإيران وحزب الله مسؤولية إسقاط الطائرة الروسية

الأمم المتحدة تطالب ميانمار بإبعاد الجيش عن السياسة

حماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة ردا على إعدام الريماوي

استعراض عسكري للقوات المسلحة الايرانية جنوب البلاد

"ثوب ملعون" أحرق عاصمة اليابان.. والتهم 100 ألف من سكانها!!

سوريا.. لعنات الحرب..

ذكرى الحرب المفروضة.. بالفيديو ... معرض ينشر وثائق لجرائم صدام حسين

الأکثر مشاهدة