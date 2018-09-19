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نجاح أول رحلة شحن عبر "قناة السويس الروسية"

نجاح أول رحلة شحن عبر
الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

نجحت أول سفينة لشحن الحاويات في اجتياز ممر الملاحة الشمالي الرابط بين آسيا وأوروبا عبر المحيط المتجمد الشمالي، والذي أصبح متاحا مع نشاط الكاسحات وذوبان الجليد.

العالم - اوروبا

وقالت "ميرسك"، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم لصحيفة "ذي اندبندنت" إن سفينة الشحن "فينتا ميرسك" من المتوقع أن تصل إلى ميناء بطرسبورغ الروسي الأسبوع المقبل، بعد عبورها الممر الذي يمتد من مضيق بيرنغ الواقع بين روسيا وآلاسكا في الشرق إلى النرويج غربا.

وأبحرت السفينة الدنماركية المصممة لتكون سفينة شحن وكاسحة للجليد، في 23 أغسطس من ميناء فلاديفوستوك الروسي القريب من الحدود مع الصين، في رحلة تجريبية لمعاينة الممر الذي تعمل روسيا على تطويره.

وتنقل السفينة، التي يبلغ وزنها 42 ألف طن، أسماكا مجمدة وغيرها من المواد الغذائية المبردة، إضافة لإلكترونيات من كوريا الجنوبية وحمولات أخرى.

وشهد هذا الطريق نشاطا ملحوظا في حركة المرور عبره خلال أشهر الصيف، حيث تسير رحلات النفط والغاز بانتظام.

وتستغرق الرحلة من آسيا إلى أوروبا عبر الممر الشمالي بالمتوسط 23 يوما، أما عبر قناة السويس فنحو 34 يوما وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

ووصفت "واشنطن بوست" طريق الملاحة الشمالي "بقناة السويس الروسية"، مشيرة إلى أن روسيا تسعى إلى تحويل الممر إلى منفذ رئيسي للملاحة في العالم.

وتنمية هذا الممر تأتي ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف تطوير منطقة القطب الشمالي، وينظر إلى الممر كمسار بديل عن قناة السويس ممر العالم الجنوبي.

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