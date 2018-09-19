مصر تنشر وثيقة نادرة عن اتفاقية "كامب ديفيد"

العالم - مصر

ونصت الاتفاقية على عقد سلام مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، يلتزم به العرب، مع إقرار أحقية الفلسطينيين بحكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتلزم الاتفاقية تل أبيب بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، مع ضمان حدود آمنة لها، وحرية الملاحة البحرية في قناة السويس.

ووقعت اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر عام 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات، ورئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميريلاند الأمريكية.