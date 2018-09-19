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مصر تنشر وثيقة نادرة عن اتفاقية "كامب ديفيد"

مصر تنشر وثيقة نادرة عن اتفاقية
الأربعاء ١٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية لأول مرة، وثائق نادرة عن اتفافية "كامب ديفيد" التي أبرمها الرئيس المصري الأسبق أنور السادات مع الكيان الإسرائيلي، وذلك بمناسبة مرور 40 عاما على توقيعها.

العالم - مصر

ونصت الاتفاقية على عقد سلام مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، يلتزم به العرب، مع إقرار أحقية الفلسطينيين بحكم ذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتلزم الاتفاقية تل أبيب بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967، مع ضمان حدود آمنة لها، وحرية الملاحة البحرية في قناة السويس.

ووقعت اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر عام 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات، ورئيس وزراء كيان الإحتلال الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيغن بعد 12 يوما من المفاوضات في منتجع كامب ديفيد الرئاسي في ولاية ميريلاند الأمريكية.

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