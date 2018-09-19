بينهم 8 مصريين.. اعتقال فريق طبي تطوعي في كردستان العراق!!

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وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام كردية إنها: “اعتقلت فريقًا طبيًا تطوعيًا يتكون من 15 شخصًا بينهم ثماني نساء”، مشيرة إلى أنّ “الفريق من جنسيات مختلفة، هم: ثمانية أطباء من مصر وستة من السويد، وفلندي واحد”.

وبحسب الداخلية فإنها ضبطت مواد صحية منتهية الصلاحية عند الفريق الطبي، مشيرة إلى أنّ “الأطباء قدموا منذ يومين إلى كردستان، بهدف تقديم الخدمات والأدوية الطبية باسم الكنيسة”، في حين قال المشرف على الفريق خلال التحقيقات الأولية إنه “يزور المستشفيات بناءً على موافقات أصولية”.

وأضافت الوزارة أنّ “التحقيقات أثبتت أن 95% من المستلزمات التي تمت مصادرتها منهم، تم شراؤها من أربيل، وفقًا لوصفات طبية، حيث قال الفريق إنه لم يوزع أيًا من تلك المواد لغاية الآن”.

ولفت البيان إلى أنّ “اعتقال أفراد الفريق الطبي جاء بقرار من القاضي وفقًا للمادة 99 من قانون الصحة، كما تمت مصادرة السيارتين والمواد الطبية التي وجدت داخلهما”.

ومع اجتياح تنظيم داعش لعدة مدن عراقية عام 2014، وصلت الكثير من الفرق الطبية الدولية والإقليمية إلى إقليم كردستان لتقديم المساعدات إلى النازحين أو الجرحى جرّاء العمليات العسكرية.