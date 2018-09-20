للعام الخامس.. مصر تغلق ضريح الامام الحسين (ع) في عاشوراء

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وقال القطاع الدينى بالوزارة إن وزارة الأوقاف لن تسمح بأي ممارسات لا في ذكرى عاشوراء، ولا فى غيرها وان أي محاولات ستواجه بالقانون، وأي خروج على حرمة المساجد أو قدسيتها سيواجه بمحاضر رسمية بموجب الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشى الوزارة.

إلى ذلك، كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام المسجد، ودفعت بعدد من سيارات مكافحة الشغب، لتأمين المنطقة وعدد من المجندين تراصوا أمام المسجد، وقاموا بتفتيش المترددين ذاتيا.

من جانبه، أعلن "وليد إسماعيل"، مؤسس "ائتلاف الدفاع عن الصحب والآل" (سلفي)، وجودهم أمام ضريح الامام الحسين عليه السلام، لمنع أي فعاليات يتم تدشينها.

وقال "إسماعيل"، "نطالب الأوقاف بمنع أي فعاليات شيعية يتم تنظيمها في هذا اليوم بالمسجد، وحال وجود أي معلومات لدينا نبلغ الأجهزة الأمنية".

وللعام الخامس على التوالي يتم إغلاق ضريح "الإمام الحسين" على مدى يومي تاسوعاء (9 محرم) وعاشوراء، لدواع أمنية.