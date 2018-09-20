البث المباشر
مصدر عسكري يمني: عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل النار قبالة جيزان.
مراسل العالم: قتلى وجرحى في صفوف الغزاة والمرتزقة في الدريهمي بالساحل الغربي خلال استهدافهم من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية.
مراسل العالم: استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بصاروخي من نوع زلزال1 غربي مجازة في عسير.
مراسل العالم: العدوان يستهدف بالصواريخ والقذائف قرى سكنية في مديرية الظاهر بصعدة.
مراسل العالم: استهداف مدفعي على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع ام بي سي في جيزان.
مراسل العالم: استهداف تعزيزات مرتزقة الجيش السعودي بالمدفعية غرب موقع السديس بنجران
مراسل العالم: استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي وإعطاب آلية في صحراء البقع قبالة نجران.
أكثر من 40 شخصا لقوا حتفهم بغرق قارب في بحيرة فيكتوريا التنزانية
مصدر عسكري يمني: تدمير طقم ومدرعة للغزاة في الفازة بالساحل الغربي بعبوات ناسفة ومصرع وجرح من عليهما.
مراسل العالم: الهلال الأحمر يوصل 17 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى بلدتي صيدا والنعيمة بريف درعا.

مصر: كافة البضائع المستوردة من تركيا معفاة من الرسوم الجمركية

مصر: كافة البضائع المستوردة من تركيا معفاة من الرسوم الجمركية
الخميس ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مصلحة الجمارك المصرية السيد نجم، أن هناك اتفاقية بين مصر وتركيا، تقضي بإعفاء البضائع المستوردة من تركيا من الرسوم الجمركية.

العالم - مصر

وأوضح أن مصر تحترم جميع الاتفاقيات الموقعة لذا يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن مصر تستورد من تركيا كميات كبيرة من الأدوات المنزلية والملابس.

وأضاف نجم، خلال حواره مع برنامج "على مسؤوليتي" أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط على البضائع المستوردة من تركيا وفقا للاتفاقية الموقعة مع مصر، موضحا أن هناك شركات كثيرة أصبحت تستورد من تركيا لتستفيد من الإعفاء.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أصدر قرارا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، لرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثالثة خلال 5 سنوات.

وقال رئيس مصلحة الجمارك المصرية في وقت سابق، إن القرار يتضمن 5791 بندا دوليا ومحليا، منها 3495 بندا يخص المواد الخام والسلع الرأسمالية والسلع الاستراتيجية لم يتم المساس بها، بالإضافة إلى 994 بندا لسلع وسيطة تدخل في عمليات الصناعة لم يتم المساس بها، أما بقية الأصناف، والتي تشكل نحو 23% من البنود، فتتراوح تعريفتها الجمركية (المعدلة) بين 20 و60%.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

روابط ذات صلة

مصر تعفي السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية

مصر.. أسعار الفائدة تصطدم بصعود التضخم وتراجع استثمارات الأجانب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

واشنطن تدرج 33 مسؤولا أمنيا وعسكريا روسيا على قائمة العقوبات

نشيد جماعي للشباب العراقي: إيران والعراق لا يمكن الفراق

كتاب جديد لصحفي أمريكي: هكذا تلاعب بوتين بعقل ترامب!

بوتين يبحث سلامة العسكريين الروس في سوريا إثر كارثة "إيل-"20

السيسي يوعز للمجلس الأعلى للشرطة بتوجيه ضربات استباقية

مصر: كافة البضائع المستوردة من تركيا معفاة من الرسوم الجمركية

بوتين يمتنع عن استقبال قائد سلاح الجو الإسرائيلي

بالفيديو.. ساعة من الأمطار "تغرق" مدينة جزائرية

المصالحة الفلسطينية وعقباتها

إيران تطور تكنولوجيا جديدة للنانو

كيف برمج الكيان الصهيوني لاسقاط الطائرة الروسية؟

شاهد: لأول مرة.."ركضة طويريج" في هذا المكان!

بالفيديو/ اول الغيث قطرة .. روسيا تغلق المجالين الجوي والبحري قرب اللاذقية

أزمة ايل -20.. سوريا هي الرابحة وجملة مهمة في خطاب السيد نصر الله بعاشوراء

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

مصر تعفي السيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية

شاهد: الملايين تشارك في "ركضة طويريج "

الخطة الدراسية الناجحة طريقك الى التفوق

صحيفة "اسرائيلية" تكشف عن خليفة عباس

الأکثر مشاهدة