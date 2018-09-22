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مصدر: وصول وفد أمني مصري إلى غزة السبت

مصدر: وصول وفد أمني مصري إلى غزة السبت
السبت ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر مطلع رفيع المستوى في قطاع غزة أن وفدا من المخابرات المصرية سيصل اليوم السبت قطاع غزة للقاء قادة حركة "حماس".

العالم - فلسطين

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المصدر قوله يوم الجمعة إن الوفد الأمني المصري  سيضم اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، ومصطفى شحاتة، القنصل المصري الجديد لدى فلسطين، مضيفا أنه سيصل غزة صباح السبت عبر حاجز بيت حانون/ إيرز، حيث سيلتقي قيادة حركة حماس​​​.

ومن المتوقع أن يعقد الوفد المصري لقاءات مع قيادة حركة حماس في غزة لبحث اتفاق المصالحة مع فتح، كجهة راعية له.

وأنهى وفد من حركة فتح برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، الأربعاء الماضي زيارة إلى القاهرة التقى خلالها المسؤولين المصريين.

وتأتي زيارة الوفد المصري هذه في ظل تعثر المصالحة الفلسطينية.

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