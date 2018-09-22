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القاهرة تعلن عن احتجاز تركيا لـ5 بحارة مصريين قبالة سواحل قبرص

القاهرة تعلن عن احتجاز تركيا لـ5 بحارة مصريين قبالة سواحل قبرص
السبت ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية المصرية أن سلطات قبرص أبلغتها باحتجاز قوات تركية سفينة صيد على متنها خمسة بحارة مصريين قبالة سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا.

العالم-مصر

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان أصدره أمس أن الخارجية القبرصية أخبرت سفارة القاهرة في قبرص بأن حادث احتجاز السفينة وقع مساء الخميس، كما ذكر أسماء البحارة المحتجزين.

وأشار المتحدث إلى أن السفيرة المصرية لدى قبرص، مي طه خليل، أجرت، فور تلقيها هذه المعلومات، سلسلة اتصالات مع المسؤولين القبرصيين المعنيين بالموضوع.

وأفاد هؤلاء المسؤولون بأنهم قدموا رسميا إلى بعثة حفظ السلام الأممية في البلاد احتجاجا على تصرفات تركيا وطالبوا بالمساعدة الأممية في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين.

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