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وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر

وزير الخارجية المصري يكشف تطورات الأزمة مع قطر
الأحد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تطورات الأزمة مع قطر، مؤكدا تمسك الرباعي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) بمطالبهم الـ13، بحسب ما نقله موقع "المصريون" يوم السبت.

العالم - مصر

وقال شكري، خلال مؤتمر صحفي في مقر البعثة المصرية في نيويورك، إن الأزمة مع قطر وتطوراتها لم تتحرك وليس بها جديد.

وشدد وزير الخارجية المصري على أنه لن يحدث أي جديد إلا مع بدء قيام قطر بتنفيذ 13 مطلبا للدول الأربعة.

وأضاف أن موقف مصر ثابت لن يتغير مع دول المقاطعة وهما السعودية والإمارات والبحرين حتى تنفذ المطالب.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017 عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: موقع "المصريون" + وكالات

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