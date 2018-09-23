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رئيس الهيئة العربية للتصنيع  في مصر يؤكد أهمية تعاون بلاده مع روسيا

رئيس الهيئة العربية للتصنيع  في مصر يؤكد أهمية تعاون بلاده مع روسيا
الأحد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع في مصر، الفريق عبد المنعم التراس، إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر وروسيا.

العالممصر

ولدى استقباله، يوم السبت، للسفير الروسي لدى القاهرة، سيرغي كيربيتشينكو، والوفد المرافق له، قال المسؤول المصري: "إننا بحثنا سبل تسهيل أساليب التعاون في كافة المجالات التي تعمل فيها الهيئة، وستكون هناك قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين لتعزيز ذلك مستقبلا، خاصة في ظل قوة العلاقة بين الرئيسين السيسي وبوتين".

وفي هذا الصدد، أشار التراس إلى أهمية التعاون بين البلدين على نحو يلبي مصالحهما المشتركة، خاصة أن الهيئة العربية للتصنيع تضع نصب أعينها توفير كافة الإمكانيات والسبل لتسريع عجلة التنمية بمصر.

ومن جانبه، قال كيربيتشينكو إنه والوفد المرافق له تعرفوا على أنشطة الهيئة العربية للتصنيع وخططها المستقبلية. وذكر أن الهيئة تمثل أحد أعمدة الصناعة المصرية وستكون لها مكانة خاصة في طريق تعزيز التعاون الروسي المصري.

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