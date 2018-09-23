مشاجرة على غسل ميت تسبب بمقتل شخص وإصابة آخر!!

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وقال مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج جنوب مصر، إن عاملا لقي مصرعه، كما أصيب آخر في قرية نجع القوايد التابعة لمركز دار السلام، وذلك خلال مشاجرة بأسلحة نارية بين أبناء عمومتهم بسبب الخلاف على غسل ميت.

وكشفت التحريات أن القتيل ويدعى محمد حمدي قايد، دخل في مشادة كلامية مع أبناء عمومته بسبب رفض أحدهم تغسيل شقيقه المتوفى صباح اليوم السبت، وتطورت لاشتباك ومشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بين الطرفين، أسفرت عن إصابته بطلق ناري نافذ بالصدر لقي على إثره مصرعه، وأصيب نجل عمه ويدعى عبدالمنعم علي بطلق ناري بالذراع اليمنى.

تم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى دار السلام المركزي، وتحرر المحضر رقم 4208 إداري مركز شرطة دار السلام، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وتمت إحالتهم للنيابة لتولي التحقيق.