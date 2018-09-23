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المؤبد لـمرشد الإخوان و64 آخرين والسجن المشدد لـ 65 متهما

المؤبد لـمرشد الإخوان و64 آخرين والسجن المشدد لـ 65 متهما
الأحد ٢٣ سبتمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة جنايات المنيا المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة وسط القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد بحق المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و64 آخرين، في قضية "أحداث العدوة"، والتى يحاكم فيها 808 متهمين.

العالممصر

وبحسب صحيفة الأهرام المصرية، قضت المحكمة أيضا بالسجن المشدد 15 عاما بحق 65 متهما، وسجن 16 آخرين 10 سنوات، ومعاقبة 10 أشخاص بالسجن 3 سنوات في "أحداث العدوة".

وكانت المحكمة قررت الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهمين للمفتى وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

كانت مدينة العدوة شهدت أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس/آب 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، وذلك عقب فض اعتصامي "رابعة والنهضة" المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

وقضت محكمة جنايات المنيا، في يونيو/حزيران 2014، بإعدام 183 متهما بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.

وقررت محكمة النقض، في وقت سابق قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية  من بينهم بديع  على الأحكام الصادرة ضدهم ما بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

 

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