صحيفة: السيسي يلتقي (نتنياهو) الأربعاء في نيويورك

العالم - مصر

جاء ذلك في مقال للكاتب ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، الموجود في نيويورك، بعنوان "ماذا وراء قمة الليلة مع ترامب ولقاء الأربعاء مع نتنياهو"، ونشرته الصحيفة في عدد الإثنين.



وأشار رزق إلى ازدحام جدول أعمال السيسي باللقاءات مع قادة دول يمثلون مختلف قارات العالم، من دون تفاصيل.



وتابع قائلا إن "أبرز بنود أجندة زيارة الرئيس هذا العام - في تصوري- هي القمة المرتقبة التي ستجمعه الليلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم اللقاء المهم المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل بينه وبين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".



ولم تعلن الرئاسة المصرية عن لقاء سيجمع السيسي ونتنياهو في نيويورك، حتى الساعة 21:36 ت.غ.



وحال إتمام اللقاء، سيكون الثاني العلني بين السيسي و(نتنياهو)، منذ تولي السيسي حكم مصر، والأول في الولاية الثانية للسيسي (2022:2018).



وفي أيلول/ سبتمبر 2017، التقى السيسي، (نتنياهو)، في نيويورك، لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضا آنذاك.



وكانت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في شهر نيسان/ إبريل 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.