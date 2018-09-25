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السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر

السجن 3 سنوات لمواطنة بريطانية في مصر
الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة مصرية حكما بالسجن 3 سنوات على البريطانية لورا بلامر بتهمة تهريب المخدرات، حيث كانت بحوزتها 290 حبة من المسكنات "ترامادول".

العالم - مصر

ونقلت صحيفة "الغارديان" الإنجليزية عن محامي المواطنة البريطانية محمد عثمان قوله، يوم الاثنين، إن محكمة الاستئناف لم تر أي خطأ في الحكم الصادر ورفضت الطعن المقدم.

وأكد المحامي أن الحكم بحقها نهائي، ما يعني أنها ستقبع بالسجن 9 أشهر على الأقل، فيما قالت الخارجية البريطانية أنها تعمل كل ما بوسعها من أجل دعم عائلة بلامر، ولا تزال على اتصال بالسلطات المصرية.

وجدير بالذكر أن لورا بلامر (34 عاما) اعتقلت بمطار مدينة الغردقة المصرية في أكتوبر الماضي عندما تم العثور على الحبوب مخبأة بين أمتعتها أثناء التفتيش الروتيني بالمطار. وفي 26 ديسمبر عام 2017 صدر الحكم عليها بالسجن.

وقالت البريطانية المتهمة إن المسكنات كانت لصديقها الذي كان يعاني من ألم في الظهر، وهي لم تكن على علم بأن حبوب "ترامادول" محظورة في مصر.

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