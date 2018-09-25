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البشير يقلد السفير المصري لدى الخرطوم وساما رفيع المستوى

البشير يقلد السفير المصري لدى الخرطوم وساما رفيع المستوى
الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٥ بتوقيت غرينتش

منح الرئيس السوداني عمر البشير، الاثنين، السفير المصري بالخرطوم أسامة شلتوت وسام النيلين من الطبقة الأولى، تقديرا لجهوده في تطوير علاقات البلدين خلال فترة عمله.

العالم - السودان

وأكد الرئيس السوداني خلال لقائه السفير المصري بالقصر الجمهوري في الخرطوم بمناسبة انتهاء فترة عمله، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص السودان على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

من جانبه، أعرب السفير أسامة شلتوت عن شكره وتقديره لحكومة السودان خاصة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، لما وجده من تعاون مكنه من القيام بمهامه على أفضل وجه .

وأوضح أن اللقاء تطرق للدور الكبير الذي تلعبه الطرق البرية ووسائل النقل النهرية في تعزيز علاقات البلدين وصولا للتكامل المنشود.

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