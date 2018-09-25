البشير يقلد السفير المصري لدى الخرطوم وساما رفيع المستوى

العالم - السودان

وأكد الرئيس السوداني خلال لقائه السفير المصري بالقصر الجمهوري في الخرطوم بمناسبة انتهاء فترة عمله، على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص السودان على تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.

من جانبه، أعرب السفير أسامة شلتوت عن شكره وتقديره لحكومة السودان خاصة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية، لما وجده من تعاون مكنه من القيام بمهامه على أفضل وجه .

وأوضح أن اللقاء تطرق للدور الكبير الذي تلعبه الطرق البرية ووسائل النقل النهرية في تعزيز علاقات البلدين وصولا للتكامل المنشود.