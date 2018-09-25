مدرب مصر لم يصوت لمحمد صلاح في جائزة افضل لاعب في العالم

العالم - مصر

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد أعلن مساء اليوم، في حفل بمدينة لندن الإنجليزية، فوز لاعب ريال مدريد ومنتخب كرواتيا "لوكا مودريتش" بجائزة ذا بيست.



وتنافس "محمد صلاح" مع الثنائي "مودريتش" ولاعب يوفنتوس ومنتخب البرتغال "كريستيانو رونالدو".



ورغم أن "صلاح" قاد منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم في روسيا هذا الصيف، إلا أن مدربه السابق "كوبر" لم يصوت لصالحه.



وحسب ما نُشر على الموقع الرسمي للفيفا، فإن المدرب الأرجنتيني صوت لنجم برشلونة "ليونيل ميسي" في المركز الأول، ويليه "رونالدو" ثم "مودريتش".



يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أقال "كوبر" بعد مونديال روسيا حيث ودع الفراعنة البطولة من دور المجموعات، وتعاقد مع "خافيير أجيري".