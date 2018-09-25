البث المباشر
الرئيس التركي أردوغان : آن أوان إحداث إصلاح شامل في الأمم المتحدة
قوات الاحتلال تقتحم منطقة قيزون وبئر حرم الرامة بمدينة الخليل
أردوغان: لن نصمت إزاء التعسف في إلغاء الاتفاقيات التجارية واستخدام العقوبات الاقتصادية كسلاح
أردوغان: من يصمتون حيال الظلم الذي يتعرض له الفلسطينيون وإجراءاتهم لخفض المساعدات المقدمة لن تزيد سوى من بغي الظالمين
مراس العالم : قصف مدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين في مجمع السلبة في جيزان
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يلقي كلمة في الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة
مراسل العالم : استهداف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم شرق وجنوب جبل الدود بقذائف المدفعية في جيزان
مدير منظمة هيومن رايتس ووتش جون فيتشر: لا يزال المدنيون اليمنيون في خطر شديد بسبب القتال وقطع المساعدات
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي كلمة في الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة
مراسل العالم : عن مدير عام الأمن العام اللبناني 50 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من لبنان هذا العام

 أحدث مقاتلات روسيا تحمي سماء مصر

 أحدث مقاتلات روسيا تحمي سماء مصر
الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

نشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية صورا لأحدث المقاتلات الروسية في القوات الجوية المصرية، والتي تعد مقاتلات في الجيش المصري.

العالممصر

وأوضحت الصحيفة الروسية أن مقاتلات MiG-29M و MiG-29M2 الآن واحدة من أكثر الطائرات المقاتلة تقدما في القوات الجوية المصرية، ووفقا للخبراء العسكريين، زادت هذه المقاتلات بشكل كبير من القوة القتالية للقوات المسلحة المصرية.

وأشارت الصحيفة الروسية أن هذه المقاتلات مزودة بالرادارات المثالية ومحطات تحديد المواقع البصرية، مما يتيح الكشف عن الأهداف الجوية صغيرة الحجم على مسافات كبيرة، ولا تسمح صواريخ جو - جو الموجودة في الطائرة للعدو من الهروب دون عقاب.

وتمتلك المقاتلات القدرة على ضرب الصواريخ عالية الدقة والقنابل الجوية.

وتنتمي هذه المقاتلات إلى الجيل 4++ من المقاتلات الخفيفة، وتستطيع أن تحقق النجاح أثناء المعركة الجوية كما تقدر على قصف الأهداف الأرضية والبحرية بالصواريخ الموجهة الدقيقة التصويب من دون أن تدخل إلى مجال عمل مضادات الطيران المعادية، كما تستطيع هذه المقاتلة استخدام أي صاروخ من نوع "جو- جو" و"جو- سطح".

كما تنتمي لعائلة المقاتلات الجوية الخفيفة الوزن. وقد تم تصميم هذه الطائرات لتدمير الأهداف الطائرة في مجال رادارها، وكذلك الأهداف الأرضية مع استخدام أسلحة غير موجهة في ظل ظروف الرؤية الجيدة.

روابط ذات صلة

لماذا اختارت مصر مقاتلات "ميغ" ولم تختر "سوخوي"؟

ما سيحدث للإحتلال إذا امتلكت مصر مقاتلات "سو-57" المدمرة؟

مسؤول أميركي يؤكد أن واشنطن ستواصل تزويد مصر مقاتلات إف-16 رغم التطورات الأخيرة

مسؤول أميركي يؤكد أن واشنطن ستواصل تزويد مصر مقاتلات إف-16 رغم التطورات الأخيرة بالبلاد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الرئيس التركي يلقي كلمته في الأمم المتحدة

الحكومة الأردنية تقر قانون ضريبة الدخل تمهيدا لرفعه لمجلس النواب

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو لتحقيق السلام في غرب آسيا

ايران تتوقع خطوة عملية من جانب اوروبا حيال الاتفاق النووي

دليل اخر على التواطؤ.. بريطانيا تمنح اللجوء لاعضاء "الخوذ البيضاء" وعائلاتهم

شاهد.. ضحكات استهزاء الجمعية العامة من مزاعم ترامب

750 قضية احتيال عقاري بنصف مليار دولار بالكويت

سلسلة مفاتيح تثير استنفارا أمنيا خارج قصر باكنغهام!

كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمم المتحدة

لقاء بين وزيري الخارجية البريطاني والايراني

وسام الشجاعة للعسكريين الروس الذين قضوا في إسقاط إيل 20

50 ألف سوري عادوا إلى بلادهم من لبنان هذا العام

أنصار الله تهدد ألسعودية والإمارات بتحقيق أهداف عسكرية في العمق

رحيل رائد الرواية الكويتية إسماعيل فهد إسماعيل

العراق.. نائب عن المحور: لا ندعم مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية

 أحدث مقاتلات روسيا تحمي سماء مصر

العثور على دبلوماسي أمريكي ميتا

حماس تؤكد استمرار جهود القاهرة للتهدئة والمصالحة

النفط يشتعل ويسجل أعلى سعر منذ 4 سنوات!

اكتفاء ايراني ذاتي في تصليح وصيانة انواع الطائرات

الأکثر مشاهدة