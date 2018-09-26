جمهور الأهلي بمصر يجبر "تركي آل الشيخ" على الانسحاب.. والمواقع تشتعل

لا يزال رئيس الهيئة الرياضية السعودي، تركي آل الشيخ، مثارًا للجدل في أوساط النشطاء والمغردين في المملكة ومصر، خاصة عقب إعلانه عن نيته سحب استثماراته من مصر، عقب الهجوم الذي لاقاه من جمهور النادي الأهلي.

وكان آل الشيخ ذكر في منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" أمس عن تفكيره جديًا بسحب استثماراته في المجال الرياضي بمصر، واصفا الهجوم الذي يتعرض له بـ "الصداع".

يأتي ذلك عقب هجوم حاد وسباب خارج شنه عدد من جمهور النادي الأهلي، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، خلال مباراة أقيمت بين فريقي الأهلي وتاونشيب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة الأفريقية.

في أعقاب ذلك الهجوم من جمهور النادي الأهلي ومنشور آل الشيخ دشن عدد من المغردين السعوديين وسم #إلا_تركي_آل_الشيخ للتضامن معه، إلا أن الوسم شهد جدلا واسعا بين مؤيدي آل الشيخ ومعارضيه من نشطاء البلدين المملكة ومصر.

فقد تعددت الآراء وتباينت حول تصريح آل الشيخ، بين مرحب بالقرار معتبرًا أنه "نهاية لتدخل المال الخليجي في الرياضة المصرية"، فيما أشاد آخرون بما وصفوه بـ"إسهامات آل الشيخ في عالم الكرة المصرية". بحسب النشطاء.



وعبر الوسم، أعلن عدد من المغردين السعوديين تضامنهم مع آل الشيخ ضد الهتافات التي وجهها بعض من جمهور النادي الأهلي له، حيث خصصوا عددا من تغريداتهم للرد على تلك الهتافات، فيما وجه آخرون انتقاداتهم إلى آل الشيخ لهجومه على عدد من الرموز الرياضية المصرية مثل محمد صلاح ومحمد أبو تريكة.