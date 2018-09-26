تفاصيل مثيرة لانتحار قس مصري بعد قرار بابوي بمعاقبته

العالم- مصر

وأكدت مصدر كنسي لـ "اليوم السابع"، إن الراهب القس زينون المقارى، والمنقول حديثا للدير المحرق بأسيوط (جنوب القاهرة) قادما من دير أبو مقار بوادي النطرون (شمال القاهرة)، لقى حتفه منتحرا، فجر اليوم الأربعاء، وتم نقله لمستشفى سانت ماريا بأسيوط المملوكة رسميا للدير المحرق.



وقال المصدر إن الراهب كان يتمتع بقبول واحترام فى الدير المحرق بعد نقله له، ومن ثم فإن قرار انتحاره كان مفاجئا لرهبان الدير، وأثار ذعرا فى نفوسهم.



وأشار المصدر إلى أن الأنبا بيجول رئيس الدير المحرق بأسيوط يجرى اتصالات بالكاتدرائية لترتيب إجراءات الدفن والصلاة على الراهب المنتحر.