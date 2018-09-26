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اختتام اجتماع "سد النهضة" بين مصر والسودان وإثيوبيا دون نتائج

اختتام اجتماع
الأربعاء ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

اختتمت أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه والري للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة والتي عقدت في فندق ايليلي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

العالم- مصر

وحضر الاجتماع كل من وزير المياه والري الإثيوبي شلشي بقلي، ووزير المياه والري المصري محمد عبدالعاطي، ووزير المياه والري السوداني خضر محمد قسم، حيث ناقش الاجتماع نتائج الدراسة المتعلقة بسد النهضة.

ووفقا لبيان رسمي أصدرته وزارة الري المصرية، الأربعاء، لم يتم التوصل لنتائج محددة في نهاية الاجتماع، إلا أن وزراء الدول الثلاث جددوا الالتزام باستمرار المباحثات للتوصل في فترة وجيزة لاتفاق يرضي جميع الأطراف بشأن توقيت وأسلوب ملء بحيرة السد وطبقا لاتفاق إعلان المبادئ.

وشهد الاجتماع أول حضور لأعضاء اللجنة الوطنية البحثية المستقلة من الدول الثلاث والمكونة من 15 عضوا، حيث رافق الوزير خلال الاجتماع كل من رئيس المركز القومي لبحوث المياه خالد عبد الحي، وأستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة هشام بخيت.

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