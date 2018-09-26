مصر... معركة دامية بالسيوف تجبر الأهالي على الهروب

العالم- مصر

واندلعت المعركة بين عائلتي "بهجات" و"عبد الحافظ" واستخدم فيها الطرفان السيوف والأسلحة البيضاء بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية، حيث أسفرت عن إصابة 5 أشخاص من العائلة الأولى بينهم حالة خطيرة، وحرق منزلين، بالإضافة إلى إثارة الرعب في المنطقة، ما جعل الأهالي يتركون منازلهم ويفرون خارجها خوفا من حدوث إصابات.

وتوجهت القيادات الأمنية، وعدد من سيارات الأمن المركزي، وسيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى المنطقة، بعد أن تطورت المشاجرة إلى أعمال تخريب وإرهاب للأهالي.

وألقت قوات الأمن القبض على بعض عناصر طرفي المشاجرة، ونشرت عددا كبيرا من أفرادها، وحظرت تحرك أفراد العائلتين.