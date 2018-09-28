البث المباشر
مراسل العالم في الجوف: طيران العدوان يستهدف منازل وممتلكات المواطنين في منطقة رحوب بمديرية برط العنان بـ3 غارات
مراسل العالم في الجوف: إطلاق صاروخ كاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في مديرية الغيل وإصابات مباشرة
مراسل العالم في مأرب: عملية اغارة على مواقع المرتزقة في هيلان وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
مراسل العالم في الجوف: مصرع العديد من مرتزقة العدوان إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف
مراسل العالم في صعدة: أضرار في ممتلكات المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية
مراسل العالم في صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية
مراسل العالم في الجوف: مصرع العديد من مرتزقة العدوان إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف
مراسل العالم : وحدات من الجيش السوري تعثر خلال تمشيط الكهوف في الجرف الصخري لمنطقة تلول الصفا في بادية السويداء على كمية من الذخيرة والأسلحة للتنظميات الإرهابية
ارتقاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة الى 5
ارتقاع عدد الشهداء برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة الى 4

شيخ الأزهر: القدس ستبقى حية وسنستعيدها من أيدى الغاصبين

شيخ الأزهر: القدس ستبقى حية وسنستعيدها من أيدى الغاصبين
الجمعة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، إن قضية القدس يجب ألا تنسى، لذا أعلنا فى مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، أن عام 2018 هو"عام القدس"، كما وعدنا بتصميم مقرر دراسى عن تاريخ القدس، من أجل رفع الوعى بالقضية على مستوى الطلاب والأساتذة، مؤكدا أن قضية القدس ستبقى حية وموجودة، وبإذن الله إلى ان نستعيدها من أيدى الغاصبين.

العالم - مصر

وأوضح شيخ الازهر خلال لقاء على الفضائية المصرية اليوم الجمعة، أنه مؤخرا تم إجلاء خمسين أسرة مقدسية من منازلهم، بحجة أنهم لا يملكون تصاريح بناء، وهو ما يجعلنا أمام تشريد أسر  كاملة، بما فيها من أطفال ونساء،  وهو ما يدل على أننا لا نعيش -كما يقال – عصر الحريات وحقوق الإنسان، فكل هذه لافتات يتم تحتها تحقيق مكاسب ضخمة لسياسات مستبدة على حساب الضعفاء والفقراء والمهجرين والأطفال الذين يسحقون في الطريق.

وأشار إلى أن ضعفنا هو مصدر قوة الكيان الصهيوني، وهذا الضعف سببه الأول هو الخلاف والفرقة والتفتت، لافتا إلى أن القدس، على مر  التاريخ، لم تكن مدينة سلام إلا تحت الحكم الإسلامي، وحين يُقصى عنها التوجيه الإسلامى يباح فيها القتل، ويتم قتل أهالى البلد ليحل محلهم الغزاة.

وأضاف أن الإسلام دخل القدس بصلح وليس بقتال، موضحا أنه كان هناك حصار للمدينةـ لكن الحصار انتهى بصلح، حيث طلب المقدسيون أنفسهم – وهم مسيحيون ومعهم يهود – أن يتصالحوا مع المسلمين بشرط قدوم الخليفة إليهم بنفسه وأن يوقع معهم الصلح.

وأوضح أنه مع دخول جنود الفرنجة (الصليبيين) إلى القدس في عام 1099 رفعوا لافتة "تطهير بيت المقدس"  أو "تطهير  قبر السيد المسيح" عليه السلام، لكنهم كانوا يريدون إبادة المسلمين، وقتلوا في يوم واحد 3 آلاف شخص، وكانت الخيول تسير في بحار من الدماء وتعرضت المدينة للنهب، وقد تكرر هذا الأمر عندما وقعت القدس في أيدى الانتداب البريطاني، حيث كان التعامل يتم على أساس "الغيظ الديني"، وقد استمر حكم الصليبيين 88 سنة، وفى عام 1187 طردهم البطل الأسطورى صلاح الدين، وعادت القدس للمسملين مرة أخرى حسبما افاد موق اليوم السابع.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الحكم الإسلامي للقدس استمر إلى عام 1917 عندما وقعت المدينة تحت الانتداب البريطاني، ورغم مرور 730 سنة ما بين انتهاء حروب الفرنجة (الصليبيون كما يسميهم الغرب) والاحتلال البريطاني للقدس، إلا أن الجنرال البريطاني الذى احتلت قواته القدس قال عبارته المشهورة: "الآن انتهت الحروب الصليبية"، وكذلك الأمر عندما احتل الفرنسيون دمشق، ذهب احد جنرالاتهم إلى قبر البطل صلاح الدين، وقال عبارته الشهيرة: "ها نحن قد عدنا يا صلاح الدين".

 

روابط ذات صلة

الصدر يثمن موقف شيخ الازهر بشأن "رفضه تكفير الشيعة"

شيخ الازهر يشيد بالسيد نصر الله ويكشف مؤامرات تحاك ضد "الشيعة"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مصدر في وزارة التجارة يكشف حقيقة أزمة الخبز في سوريا..ويعد بمفاجآت

السعودية ووزراء خارجية 6 دول يصدرون بيانا عاجلا بشأن سوريا

شيخ الأزهر: القدس ستبقى حية وسنستعيدها من أيدى الغاصبين

مغردون: #الحل_في_البحرين يكمن في انتخاب مجلس تأسيسي

جونسون يطالب ماي بتمزيق خطتها للبريكست!

بالفيديو.. موجات تسونامي تجتاح بالو في إندونيسيا

تعاون أمريكي دنماركي لإزالة الألغام في سرت

5 شهداء و عشرات الجرحى برصاص جيش الإحتلال بغزة

عون: سنشكل حكومة أكثرية ومن لا يريد المشاركة فليخرج منها

تركيا تقوم بخطوات جديدة في عفرين ..ما هي؟

#الحل_في_البحرين يتصدر الترند المحلي

الأمم المتحدة ترفض طلبا للسعودية والإمارات بشأن اليمن

البطش: الواقع تحكمه موازين القوى ولا بديل عن المقاومة

العراق.. حزب الدعوة يؤكد على التبادل السلمي للسلطة

أردوغان: مواقف دول المنطقة حيال "صفقة القرن" مهمة لنا

عراقجي: الاتفاق النووي اتفاق دولي ومتعلق بالمجتمع الدولي كله

بالتفاصيل.. هذا ما يفعله مسلحو ريفي حماة وإدلب بعد اتفاق سوتشي

الاعتداءات الاسرائيلية بالفيديو....الاحتلال يفرض طوقا امنيا على الخان الاحمر استعدادا لهدمه

إطلاق خط نقل بحري بين ايران والعراق من هذا المنفذ

رسالة هامة من وزراء خارجية الجزائر والسودان وقبرص للمعلم

الأکثر مشاهدة