البث المباشر

أردوغان: لم أجلس على طاولة ترامب بسبب السيسي

أردوغان: لم أجلس على طاولة ترامب بسبب السيسي
السبت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن اللقاء الذي جمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في الأمم المتحدة كان وديا، ولم تتخلله أية مباحثات، لكنه لم يجلس بجانب ترامب بسبب وجود السيسي.

العالم - تركيا

جاء ذلك في تصريحات صحفية لأردوغان، ردا على سؤال عن فحوى اللقاء القصير الذي جمعه بترامب.

وأوضح أردوغان أن عقيلة ترامب ميلانيا، ونائبه مايك بنس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حضروا اللقاء.

وقال أردوغان: "ترامب قال نلتقي (لاحقا في مأدبة الغذاء التي دعا إليها).... وكنا نجلس في مائدة الغذاء حول طاولات متجاورة، وكان يجلس على مائدته (ترامب) رئيس الدولة المصرية (عبدالفتاح) السيسي، لذا لم يكن من الوارد ذهابي إلى تلك الطاولة، حيث معروف أنه يتم التقاط صور تذكارية لمثل هذه اللقاءات، وقد أوضحنا ذلك" للجانب الأمريكي.

وأشار أردوغان إلى أن لقاءاته خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مثّلت فرصة لبحث الوضع السوري بشكل موسع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

والتقى أردوغان بترامب يوم الثلاثاء الماضي على هامش مشاركتهما في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: الأناضول

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

جاويش اوغلو: تركيا لن تواكب الحظر الامريكي على ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

آل ثاني يوضح مطالب بلاده قبل الانخراط بـ"الناتو العربي"

برهم صالح يرد على بارزاني: القرار النهائي للبرلمان وليس للكرد

العراق.. اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة

أردوغان: لم أجلس على طاولة ترامب بسبب السيسي

بارزاني يصدر بياناً بشأن منصب رئاسة الجمهورية وترشيح برهم صالح

حركة الجهاد: مسيرات العودة ستستمر حتى تحقيق أهدافها

ظريف: ليس في برنامج زيارتي لنيويورك لقاء "جون كيري"

بماذا ردت بغداد على قرار واشنطن غلق قنصليتها بالبصرة؟

ظريف يبحث الاتفاق النووي مع نظيرته النمساوية بنيويورك

صفقة جديدة لاميركا بعد قرارها سحب "الباتريوت"

موسكو: على المجتمع الدولي المساعدة لاعادة إعمار سوريا

السعودية تدعم الاستراتيجية الأميركية في مواجهة إيران

أميركا تحمل ايران مسؤولية اي استهداف لمنشآتها بالعراق

خلية الصقور تعتقل متهما بقتل عناصر أمنية بأحداث البصرة

صاروخ "زلزال - 1" يدك تجمعات جنود سعوديين في جيزان

لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة.. السلطة ترفع دعوى قضائية بمحكمة العدل ضد واشنطن

الخارجية الاميركية تغلق قنصليتها بالبصرة لأسباب أمنية

فيما يؤكد ان نقل الإرهابيين من إدلب غير مقبول.. لافروف: يجب تدمير ارهابيي ادلب أو تقديمهم للمحاكمة

فيما اكد ان ايران تساعد سوريا في محاربة الإرهاب.. لافروف: بدأنا بالفعل تزويد سوريا بمنظومة "إس-300"

نشرة بانوراما: "مسيرات العودة" و"تطلعات كرد العراق"

الأکثر مشاهدة