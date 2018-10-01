البث المباشر
مراسل العالم :مصدر بـ وحدة القناصة: مصرع وإصابة أكثر من 600 مرتزقاً بعمليات قنص في مختلف الجبهات خلال شهر سبتمبر المنصرم
رويترز: أردوغان يقول إنه يهدف إلى تطهير سنجار وقنديل بالعراق تماما من المسلحين الأكراد
وزير الخارجية اللبناني: "إسرائيل" تسعى لتبرير عدوان آخر على لبنان بمزاعم عن مواقع صواريخ حزب الله
مراسل العالم : مصدر بـ وحدة القناصة: مصرع وإصابة أكثر من 50 جندياً سعودياً بعمليات قنص في جبهات الحدود ضمن حصيلة شهر سبتمبر المنصرم
مراسل العالم : 193 شهيد منها ( 34 طفل و 3 سيدات ) و اصابة 21150 بجراح مختلفة و اختناق بالغازات المجهولة منها ( 4200 طفل و 1950 سيدة ) و كان من بينها 5300 بالرصاص الحي منها 464 اصابة خطيرة
مراسل العالم : وصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر نقطة جديدة يابوس تمهيداً لنقلهم إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب
وزير الخارجية اللبناني: "إسرائيل" تسعى لتبرير عدوان آخر على لبنان بمزاعم عن مواقع صواريخ حزب الله
رويترز: أردوغان يقول إنه يهدف إلى تطهير سنجار وقنديل بالعراق تماما من المسلحين الأكراد
مراسل العالم: وصول دفعة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان إلى معبر الدبوسية بريف حمص
قائد الثورة الإسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي يستقبل عددا من المسؤولين والكوادر في مجال إقامة مناسك الحج

مصر توجه تحذيرا لمواطنيها في إحدى الدول العربية

مصر توجه تحذيرا لمواطنيها في إحدى الدول العربية
الإثنين ٠١ أكتوبر ٢٠١٨ - ١١:٠٧ بتوقيت غرينتش

وجهت وزارة الخارجية المصرية رسالة تنبيه إلى المواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة الأردنية، بضرورة حمل "روشتات" الأدوية المحظورة إذا اضطروا لاصطحابها معهم.

العالم - مصر

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الاثنين 1 أكتوبر/ تشرين الأول، إنه "في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين المسافرين للخارج، وفي ضوء ما تلاحظ من ازدياد أعداد المواطنين الموقوفين في المطارات ومنافذ الوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية، لحيازتهم أدوية محظور حملها، إلا في حالة وجود روشتة طبية معتمدة".

وأضاف البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الوزارة تهيب بالمواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضرورة الحصول على روشتة طبية للأدوية الموصوفة لهم بمعرفة الطبيب منعا لتعرضهم للمسألة القانونية".

وأوضح بيان وزارة الخارجية المصرية، أن "المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع تلك الأدوية المحظورة هي مادة بريجابالين Pregabalin، التي يتم تداولها في مصر بأسماء تجارية مختلفة".

روابط ذات صلة

مصر تعلن وقف استيراد الغاز المسال من الخارج

"حملة اعتقالات" في مصر بسبب تركي آل الشيخ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

مقتل 20 مدنيا من الطوارق في مالي قرب الحدود مع النيجر

عشرات الاختناقات بمواجهات مع الاحتلال شرق القدس

الاحتلال يمنع رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 80 مرة خلال أيلول

هذا ما أعدته "الفضاء الايرانية" لاطلاقها الى الفضاء

غواصة «فاتح» تنضم الي اسطول سلاح البحر

لاريجاني: اميركا لن تنجح في فرض الحظر على ايران

أكبر قياديي "داعش" إلى المهلكة بصواريخ حرس الثورة+فيديو

قائد الثورة الاسلامية يستقبل مسؤولي منظمة الحج والزيارة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

في ذكرى الانتفاضة.. إضراب يعمّ فلسطين رفضا للعنصرية والتهويد

تحالف قوى المقاومة الفلسطينية: اسحبوا الاعتراف بالكيان

ابن سلمان يرفض "الشفاعة" للإفراج عن "الشيخ العتيبي"!

انفوجرافيك.. أخذنا بالثأر.. استهداف صاروخي لإرهابيي شرق الفرات

تركيا تعلن عن فتح صفحة جديدة من العلاقات مع ألمانيا

"الغارديان" تكشف عن قرار أميركي وشيك سيصدم السعودية والإمارات!

أجهزة تقنية الهواء في شوارع دلهي!

مصر توجه تحذيرا لمواطنيها في إحدى الدول العربية

إندونيسيا تسابق الزمن لايصال المساعدات للمناطق المنكوبة بعد مقتل 832

شاهد بالفيديو.. ارتياح شعبي بعد اغلاق القنصلية الامريكية في البصرة

"نعم" بقيمة "لا" في استفتاء تغيير اسم مقدونيا

الأکثر مشاهدة