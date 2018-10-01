مصر توجه تحذيرا لمواطنيها في إحدى الدول العربية

العالم - مصر

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الاثنين 1 أكتوبر/ تشرين الأول، إنه "في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين المسافرين للخارج، وفي ضوء ما تلاحظ من ازدياد أعداد المواطنين الموقوفين في المطارات ومنافذ الوصول بالمملكة الأردنية الهاشمية، لحيازتهم أدوية محظور حملها، إلا في حالة وجود روشتة طبية معتمدة".

وأضاف البيان، الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الوزارة تهيب بالمواطنين المصريين المسافرين إلى المملكة الأردنية الهاشمية ضرورة الحصول على روشتة طبية للأدوية الموصوفة لهم بمعرفة الطبيب منعا لتعرضهم للمسألة القانونية".

وأوضح بيان وزارة الخارجية المصرية، أن "المادة الفعالة التي تدخل في تصنيع تلك الأدوية المحظورة هي مادة بريجابالين Pregabalin، التي يتم تداولها في مصر بأسماء تجارية مختلفة".