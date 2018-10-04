الرئيس المصري يصدر عفوا عن محكومين بالمؤبد

العالم - مصر

وصدر العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر، حيث نص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، على أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر 2018 خمس عشرة سنة ميلاديا ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 57 من قانون العقوبات.

وتم العفو أيضا عن المحكوم عليهم قبل 6 أكتوبر 2018 ويشترط أن يكون قد قضى حتى هذا التاريخ ثلث المدة ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر.