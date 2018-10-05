رئيس نادي الزمالك المصري المثير للجدل يتلقى صفعة جديدة

تلقى رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، امس الخميس، الموقف من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لمدة عام ضربة جديدة.

وقرر قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد اليوم الخميس، إيقاف مرتضى منصور، لمدة عام بسبب تصريحاته في وسائل الإعلام التي هاجم فيها حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وأوضح بيان الاتحاد الإفريقي أن مرتضى منصور خالف جميع اللوائح والمواثيق، وبالتالي تقرر حرمانه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة اليد.

وكانت تلقت اللجنة الأولمبية المصرية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد رقم 18 / 477 الصادر في 4 أكتوبر عام 2018 والذى قرر الآتي:

مادة (1): يتم إيقاف السيد / مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الرياضي لمدة عام من جميع أنشطة كرة اليد، وذلك بسبب تصريحاته في وسائل الاعلام التي تنتهك المادة (5) من ميثاق الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة اليد.

مادة (2): يتم تطبيق هذا القرار من تاريخ توقيعه، ويتم نشره على أوسع نطاق وفقا للحاجة إلى ذلك.

وجاء قرار اللجنة التنفيذية بعد الإطلاع على:

— النظام الأساسي واللوائح العامة للاتحاد الإفريقي لكرة اليد.

— أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة اليد.

— خطاب الاتحاد المصري لكرة اليد المؤرخ بتاريخ 30 أغسطس 2018.

— الأخذ في الاعتبار الوقائع المحالة إلى السيد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وكان الاتحاد الأفريقي قد شدد في خطاب سابق للاتحاد المصري على عدم التصديق على أي مخاطبات تحمل توقيع رئيس الزمالك، وذلك لحين اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي الشهر الجاري في كوت ديفوار، واتخاذ ما يراه من إجراءات في هذا الإطار.

وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية قررت تجميد وإيقاف مرتضى منصور.

وقررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، السبت الماضي 29 سبتمبر/أيلول، إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام، على خلفية هجومه اللفظي على مسؤولي الكاف.

ويشمل الإيقاف حرمان مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على الشقين الإداري والرياضي، مع دفعه غرامة 40 ألف دولار.

وألزم الاتحاد الأفريقي، نادي الزمالك بتنفيذ العقوبة على رئيسه وإلا سيتعرض النادي أيضا لعقوبات.

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الثلاثاء، أيضا منع مرتضى منصور، من الظهور الإعلامي، سواء المرئي أو المسموع أو المطبوع أو عبر المواقع الإلكترونية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس، تلقيه توصية من لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بشأن حلقتين ظهر فيهما مرتضى منصور في برنامج "مساء بيراميدز" على قناة بيراميدز، بتاريخ 12 و27 سبتمبر/ أيلول.

وأضاف البيان "تلقينا توصية بشأن إهانات وانتهاكات صارخة لحرية التعبير والرأي والقيم الأخلاقية والاجتماعية باستضافة أحد المسؤولين الرياضيين والسماح له بالتلفظ بعبارات مرسلة تسيء لآخرين وللجمهور وتخالف ميثاق الشرف الإعلامي".

وأكمل "وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية والتطاول عليها والتحقير من شأن رموز الرياضة المصرية، قرر منع السيد مرتضى منصور من الظهور على جميع وسائل الإعلام".