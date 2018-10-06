حريق ضخم في أكبر المحافظات المصرية

العالم - مصر

ونقلت وكالة الشرق الأوسط الرسمية "أ ش أ" عن محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط قوله، اليوم السبت "حصيلة المصابين بحالات اختناق وحروق بسيطة نتيجة حريق قرية الراشدة التابعة لمركز الداخلة بلغ حتي الآن 37 حالة من بينهم 7 أشخاص تابعون لقوات الإطفاء والدفاع المدني".

وأكد الزملوط "مكتب رئاسة الجمهورية تواصل معي للوقوف على الحريق وتقديم الدعم الكافي وتذليل العقبات"، متابعا "الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهاته لإرسال 4 طائرات إطفاء عسكرية للمشاركة في عملية إخماد الحريق".

وأضاف الزملوط "تم توفير نحو 50 سيارة إسعاف تولت نقل المصابين وإسعافهم بشكل سريع بالمستشفيات والوحدات الصحية ودعم موقع الحريق بخمس عيادات متنقلة، وقد تماثلت أغلب الحالات للشفاء باستثناء بعض الحالات التي وضعت تحت الملاحظة".

وقال المحافظ "حريق الراشدة امتد لمساحة وصلت لنحو 100 فدان وذلك بسبب الرياح والطقس السيئ الذي صعب مهمة إخماد الحريق منذ أمس وتمت السيطرة على النيران ويقوم رجال الحماية المدينة الآن بتبريد موقع الحريق وتم الدفع بعدد كبير من سيارات المياه والفناطيس ومواتير الرفع للمشاركة في عملية التبريد".

ولفت محافظ الوادي الجديد إلى أن "هذا الحريق الذي نشب بقرية الراشدة مساء أمس هو من أكبر الحرائق التي شهدتها محافظة الوادي الجديد والتهم مساحات كبيرة من أشجار النخيل وعلى الفور تم استدعاء 30 سيارة إطفاء من محافظات أسيوط وسوهاج كما تم الدفع بـ50 سيارة إسعاف لموقع النيران".

وقال الوكالة الرسمية "أصيب النائب داود سليمان عضو مجلس النواب عن دائرة الخارجة وباريس أثناء تفقده للحريق، وعلى الفور تم نقله بالإسعاف لتلقى العلاج اللازم".

وتعد الوادي الجديد أكبر محافظات جمهورية مصر العربية من حيث المساحة بما يعادل 44 % من المساحة الكلية للبلاد، وتقع في الصحراء الغربية على الحدود مع ليبيا.