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مصر.. مقتل 26 مسلحا بسيناء في عملية الجيش 

مصر.. مقتل 26 مسلحا بسيناء في عملية الجيش 
الإثنين ٠٨ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

أصدر الجيش المصري، بيانا جديدا، اليوم الاثنين، بشأن عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018.

العالم - مصر

وأعلن المتحدث العسكري في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقتل 26 مسلحا، واستهداف وتدمير 7 أوكار للمسلحين، وعربتي دفع رباعى كانتا معدتين لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمنى بشمال سيناء، إلى جانب استهداف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.

وقال البيان إن المسلحين كان "بحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات ومن الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة وجهازا اتصال لاسلكى وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية، وطائرة بدون طيار تستخدم فى مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء".

وأشار البيان إلى أن "قوات الشرطة المدنية قامت بتنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطنى بالعريش أسفرت عن القضاء على (26) فردا تكفيرىا شديدي الخطورة والتحفظ على (10) بنادق آليه و(4) بنادق خرطوش وعبوتين ناسفتين".

وأضاف: "كما أنه تم ضبط وتدمير والتحفظ على (26) عربة، و(52) دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية فى عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة TNT وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية وكميات من الذخائر والدانات".

وأوضح البيان أنه "على الاتجاه الغربى تم ضبط (3) بنادق آلية و(5) بنادق قناصة وكميات كبيرة من الذخائر المختلفة الأعيرة و(21) خزنة وهاتفي ثريا ونظارة رؤية ليلية و(61) عربة محملة بالبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط حوالى 1000 كغم من جوهر الحشيش المخدر و3 ملايين قرص مخدر وتم ضبط (2227) فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية".

وتابع: "وعلى الاتجاه الجنوبى تم ضبط 102 من أفراد الهجرة غير الشرعية و31 عربة وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية وجهازا للكشف عن المعادن و7 أطنان من الأحجار الصخرية من خام الذهب".

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