شاهد: ضرب وجرح بين اثنين من الدعاة على الهواء!

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وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (رسمي)، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إنه تقرر منع بث برنامج “خط أحمر”، الذي يذاع على فضائية “LTC” (خاصة)، لمدة أسبوعين.

وأضاف أن هذا القرار جاء بناءً على توصية لجنة الشكاوى جراء ما عرض على القناة من “انتهاكات تمثل مخالفات إعلامية جسيمة لميثاق الشرف الإعلامي، واستضافة عدد من الدعاة يرتدون الزي الأزهري، وتشابكوا بالأيدي بشكل ينال من هيبة واحترام المؤسسات الدينية”.

والخميس الماضي، نشبت مشادة كلامية بين الداعية جمعة محمد عبد الحميد، والداعية محمد رجائي الملاح، إثر اختلافهما على مسألة فقهية حول قضية “إنفاق الزوج على زوجته”، أثناء استضافتهما ببرنامج “خط أحمر” الذي يقدمه الإعلامى محمد موسى، بفضائية “LTC”، مما دفع إدارة القناة لقطع البث عن البرنامج.

وتطورت المشادة الكلامية بين الاثنين إلى الحد الذي وصل للتشابك بالأيدي، مما أدى لإصابة أحدهما بسحجات (خدوش) على الوجه.