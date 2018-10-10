"القطرية" تواصل رحلاتها إلى إيران رغم الحظر الأميركي

العالم - ايران

وقال الباكر يوم الاثنين، في مؤتمر لكبار رجال الأعمال في الدوحة، إن رحلات الشركة القطرية إلى إيران ستستمر رغم الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها واشنطن على طهران.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الباكر قوله إن "قطاع الطيران لا يخضع لنظام العقوبات، والخطوط الجوية القطرية ستستمر في خدمة المدن الإيرانية التي تخدمها حاليا".

يذكر أن شركة الخطوط الجوية القطرية تسير رحلات جوية إلى عدد من المدن الإيرانية من بينها مشهد وشيراز، كما تسير رحلات يومية إلى طهران.

وتسبق تصريحات الباكر قرارا يتوقع أن تصدره إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر المقبل يقضي بفرض حزمة ثانية من العقوبات على إيران.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت الحزمة الأولى من عقوباتها على إيران في أغسطس/ اب الماضي، وذلك بعد أن انسحبت واشنطن بشكل منفرد في مايو/ ايار من اتفاق نووي وقعته الجمهورية الاسلامية مع دول 5+1 (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا +المانيا ).

وحذرت واشنطن حينها الشركات الأجنبية من التعامل مع إيران.